Украина Стало известно, насколько будут ежегодно расти цены на ж/д билеты

2018-07-15 05:51 228

 

Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом могут увеличиваться на 25% (+/- 3%) в 2018-2019 годах и на 30% (+/- 3%) – в 2020-2021 годах.

Об этом говорится в утвержденном правительством "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", который есть в распоряжении ЭП.

Тарифы на грузоперевозки также могут возростать на 25% ежегодно (+/- 3%) в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20% (+/- 3%).

Напомним, Кабмин также просчитал сценарии развития экономики на 2019-2021 годы.

11 июля Кабинет министров Украины утвердил прогноз экономического и социального развития на 2019-2021 гг. Рост ВВП ожидается на уровне 3,2% по итогам 2018 года. Ожидается, что темпы роста цен на внутреннем рынке в ближайшие годы будут снижаться (с 7,4% в 2019 году до 5% в 2021 году), а уровень безработицы снизится с 8,9% в 2019 году до 8,3% в 2021 году.

По сообщению КМУ, прогнозируемые макроэкономические показатели по базовому сценарию "соответствуют прогнозируемым показателям МВФ".

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