Политика Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным

2018-07-16 19:30 279

 

Во время встречи с президентом РФ президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки.

"Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации", - отметил Путин.

"У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в полном соответствии с международным правом ... Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все", - добавил он. Заметим, сам президент США во время общения с прессой ни разу не упомянул о крымском вопросе.

Еще по теме

Путин подтвердил, что Трамп считает аннексию Крыма незаконной

2018-07-16 22:00 300

Трамп: диалог между США и РФ открывает возможности для мира

2018-07-16 21:30 252

Путин упрекнул Трампа из-за Минских договоренностей

2018-07-16 21:00 294

Перед брифингом Трампа и Путина произошел инцидент: мужчину с плакатом силой вывели из зала

2018-07-16 20:09 330

Еще новости в разделе "Политика"

Путин подтвердил, что Трамп считает аннексию Крыма незаконной

2018-07-16 22:00 300

Трамп: диалог между США и РФ открывает возможности для мира

2018-07-16 21:30 252

Путин упрекнул Трампа из-за Минских договоренностей

2018-07-16 21:00 294

Путин признался, в чем именно не совпадают позиции России и США по Крыму

2018-07-16 20:30 303
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Путин подтвердил, что Трамп считает аннексию Крыма незаконной 2018-07-16 22:00 300
Трамп: диалог между США и РФ открывает возможности для мира 2018-07-16 21:30 252
Путин упрекнул Трампа из-за Минских договоренностей 2018-07-16 21:00 294
Путин признался, в чем именно не совпадают позиции России и США по Крыму 2018-07-16 20:30 303

Лента

ВАЖНО! 23:00 Выходные в августе: сколько будут отдыхать украинцы
22:30 Хорватия встретила сборную после финала ЧМ-2018
22:00 Путин подтвердил, что Трамп считает аннексию Крыма незаконной
21:30 Трамп: диалог между США и РФ открывает возможности для мира
21:00 Путин упрекнул Трампа из-за Минских договоренностей
20:30 Путин признался, в чем именно не совпадают позиции России и США по Крыму
20:09 Перед брифингом Трампа и Путина произошел инцидент: мужчину с плакатом силой вывели из зала
20:00 Транзит газа через Украину: Путин дал обещание
19:57 Появилось видео итоговой пресс-конференции Трампа и Путина
19:30 Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным