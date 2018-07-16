Политика Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным

2018-07-16 19:30 279

Во время встречи с президентом РФ президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки.

"Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации", - отметил Путин.

"У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в полном соответствии с международным правом ... Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все", - добавил он. Заметим, сам президент США во время общения с прессой ни разу не упомянул о крымском вопросе.