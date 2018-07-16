Политика Транзит газа через Украину: Путин дал обещание

2018-07-16 20:00 312

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова сохранить транзит газа через Украину.

Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки на пресс-конференции.

По словам главы Кремля, РФ готова продлить транзитный контракт в случае урегулирования в Стокгольмском арбитраже. В свою очередь, Трамп высказывал опасения в связи с исчезновением транзита через Украину.

28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.