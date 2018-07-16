Политика Путин упрекнул Трампа из-за Минских договоренностей

2018-07-16 21:00 294

Российский президент считает, будто США могли бы повлиять на Украину в вопросе конфликта на Донбассе

Президент России Владимир Путин признал на встрече с американским лидером Дональдом Трампом, что ключ в урегулировании ситуации на Донбассе лежит в выполнении Минских соглашений.

Вместе с тем, на пресс-конференции по итогам встречи Путин в очередной раз назвал внутриукраинским спонсируемый Россией конфликт на Донбассе, в котором, как неоднократно было доказано, принимают активное и непосредственное участие российские войска.

Злостное ингорирование российской стороной положений Минских соглашений – в первую очередь, положений по безопасности, – не помешало Путину заявить, что он хотел бы, чтобы США повлияли на Украину в вопросе реализации этих соглашений.

"США могли бы решительнее настаивать на этом (на реализации Минских договоренностейй – Ред.) и настраивать украинское руководство на эту работу", – заявил Путин.

Отметим, ранее специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отметил, что установление мира на востоке Украины и настоящая реализация Минских соглашений зависят от решения Москвы.

Волкер отмечал, что для устранения проблемы с безопасностью на Донбассе было предложено развернуть миротворческие силы с мандатом ООН, которые должны "заменить российские силы и обеспечить безопасность на территории". Американский дипломат добавил, что это необходимо для создания условий, чтобы остальные положений Минских соглашений можно было воплотить.,