Политика Появилось видео итоговой пресс-конференции Трампа и Путина

2018-07-16 19:57 348

 

В понедельник, 16 июля. в Хельсинки состоялась итоговая пресс-конференция Дональда Трампа и Владимира путина после их переговоров.


"Наши отношения никогда не были хуже, тех, которые были сейчас. Тем не менее это изменилось примерно четыре часа назад", - сказал Трамп.

Путин заявил, что на встрече подтвердили приверженность Минским соглашениям:

"При обсуждении украинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу".

После этого журналисты стали задавать вопросы президентов.

Отвечая на один из них Владимир Путин заявил, что готов продлить транзитный контракт с "Нафтогазом" в случае урегулирования спора с Стокгольмском арбитражном суде.

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