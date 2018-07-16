Политика Трамп: диалог между США и РФ открывает возможности для мира

2018-07-16 21:30 252

 

Прямые переговоры между Соединенными Штатами и Россией должны помочь стабилизировать ситуацию безопасности в мире.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

"У нас был хороший, откровенный диалог ... Продуктивный диалог хорош не только для США и РФ, но и для всего мира. Проблемы между нами известны всем и мы их сегодня обсуждали. Наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас, однако это изменилось в последние четыре часа. Я действительно в это верю", - сказал Трамп.

Он рассказал, что обсуждал с Путиным вопросы денуклеаризации КНДР, рост радикального исламизма, ситуацию в Иране и Сирии. В то же время, он не упомянул Украину.

"Диалог между США и Россией открывает возможности для мира... Сегодняшняя встреча лишь первый шаг в долгом процессе", - сказал Трамп.

"Я также говорил о важности давления на Иран, чтобы не допустить развития его ядерной программы. Относительно ситуации в Сирии я четко дал понять, что мы не допустим, чтобы наши усилия по борьбе с ИГИЛ сошли на нет", - добавил американский президент.

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