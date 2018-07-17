Украина Украина проиграла суд российской компании - обязали выплатить 112 млн долларов

2018-07-17 14:45 195

Суд в Англии отклонил апелляцию Украины на признание в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску российской Татнефти. Об этом говорится в решении Королевского суда Лондона от 13 июля, копией которого располагает enkorr.

Своим решением Арбитраж еще в 2014 году обязал Украину выплатить российской компании 112 млн долларов компенсации за рейдерский захват Кременчугского НПЗ, осуществленный группой Приват.

Издание пишет, что английский суд привел в исполнение это решение арбитража еще в мае 2017 года, но Украина, не согласившись с таким решением, подала апелляцию, которая рассматривалась более года. Аналогичные судебные процессы проходят в России и США, где Татнефть пытается разыскать украинские активы для принудительного взыскания компенсации.

Напомним, Татнефть начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций из-за ситуации вокруг Укртатнафты. Эта компания была создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций Укртатнафты принадлежало структурам, близким к Татнефти, министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно Татнефти. Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу Татнефти и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты.

В том же году Украина инициировала производство в Апелляционном суде Парижа с целью отмены этих двух арбитражных решений, заявив, что состав арбитража не обладал компетенцией для рассмотрения спора, а один из арбитров не соответствовал требованиям независимости и беспристрастности.

Апелляционный суд Парижа в конце 2016 года оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить Татнефти $112 млн, а также проценты.