Украина Киевляне приобрели 6 млн поездок в метро за день до подорожания

2018-07-17 17:30 231

Жители Киева пополнили свои карточки метро практически на 6 миллионов поездок в последний день перед подорожанием проезда в столичной подземке. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена на своей странице в Twitter.

"В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5 миллионов 971 тысячу 525 поездок. Из них 4 миллиона 568 тысяч 800 поездок по тарифу 4,5 гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что карточка метро до сих пор экономит время и средства пассажиров. Известно, что при пополнении на 50 поездок каждая стоит 6,5 гривен.