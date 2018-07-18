Политика Бацька дал статус беженца экс-министру обороны и послу Украины Ежелю

2018-07-18 14:13 276

Белоруссия предоставила статус беженца бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, обвиняемому в растрате 43 млн гривен государственных средств. Об этом говорится в решении суда от 5 июля, передают "Українськi Новини".

Генеральная прокуратура подала в суд ходатайство о рассмотрении дела экс-министра в порядке специального (заочного) судопроизводства.

Напомним, следствие обвиняет Ежеля в том, что в период с 29 апреля 2011 года по 8 февраля 2012 года он, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, как должностное лицо использовал свое служебное положение вопреки интересам службы.

В результате выдачи им отдельных поручений в период с апреля 2011 до марта 2012 года была осуществлена ​​оплата коммунальных услуг и энергоносителей, потребленных ЧП "Артек Союз", ООО "Укрпродакорд ОР", ООО "Ведущая продовольственная компания ВС", ООО "Оптукрпром-ВР" во время предоставления услуг по питанию личного состава Вооруженных сил Украины, за счет средств государственного бюджета без дальнейшей компенсации на общую сумму 42 тыс. 965 гривен, что нанесло материальный ущерб государству на указанную сумму.

Сам Ежель свою вину при допросе не признал.

Прокурор отметил, что с апреля 2013 года по май 2015 года подсудимый занимал пост посла Украины в Белоруссии, но после окончания каденции на родину не вернулся.

В то же время, согласно ряду писем, предоставленных органу досудебного расследования Министерством иностранных дел Украины, с 10 августа 2014 экс-министр и посол фактически находился на лечении в Главном военном клиническом медицинском центре Вооруженных сил Республики Беларусь, в связи с чем прибыть в Украину для проведения с ним следственных действий не может.

"Однако следствием установлено, что Ежель, находясь на территории Республики Беларусь, активно принимал участие в официальных мероприятиях и проводил встречи с делегациями, прибывающими для участия в заседаниях рабочих групп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине", - сказано в решении суда.

Вышеизложенное вызывает сомнения касательно истинного состояния здоровья подозреваемого, а также может свидетельствовать о возможной симуляции им заболевания с целью уклонения от органов предварительного расследования. Кроме того, в соответствии с информацией Службы внешней разведки Украины экс-посол продолжает пользоваться дипломатическими привилегиями и иммунитетом.