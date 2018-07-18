Политика Трамп заявил, что беседа с Путиным никак не повлияет на санкции против РФ

2018-07-18 15:14 147

Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции останутся в силе, передает Bloomberg.

"Да, они (санкции) остаются в силе, мы их не снимаем", – подчеркнул американский лидер.

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Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов США и России. Трамп отметил, что его переговоры с Путиным прошли даже лучше, чем беседа с союзниками по блоку НАТО.

Неожиданно сговорчивого и лояльного на этой встрече Трампа жестко раскритиковали как в ЕС, так и в Штатах.

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Политика

Трамп заявил, что беседа с Путиным никак не повлияет на санкции против РФ 2018-07-18 15:14 147
Бацька дал статус беженца экс-министру обороны и послу Украины Ежелю 2018-07-18 14:13 273
Тролли Путина пытаются посеять раздор в Штатах, - министр внутренней безопасности США 2018-07-18 12:16 267
Газовые переговоры в Берлине: о чем договорились Украина, Россия и ЕС 2018-07-18 09:40 903

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