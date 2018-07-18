Украина Лилия Ребрик просит в Сети 6 литров крови для попавшего в ДТП друга и актера

2018-07-18 13:44 282

Украинский актер Олесь Федорченко, который сыграл в сериале Вверх тормашками, попал в аварию. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщила коллега по сериалу - актриса Лилия Ребрик.

"Олесь Федорченко нуждается в срочной помощи! Нужна кровь и деньги", - написала она.

По данным профильных СМИ, ДТП случилось 15 июля на трассе Львов - Мукачево, вблизи села Тухолька.

По предварительной информации, водитель потерял управление транспортным средством на пятне разлитого масла, в результате чего столкнулся со встречным автобусом.

"В результате столкновения получил тяжелую политравму и травматическую ампутацию ноги. Недавно его перевели в 8 больницу во Львове для проведения тяжелой операции. Для этого требуется 9 л крови, а по состоянию на сейчас есть только 3 л", - говорится в сообщении.

Для сдачи крови нужно прийти во Львовский областной центр службы крови на ул. Покраска, 65 с 8:30 до 13:00 с паспортом. Указать, что кровь сдается для Федорченко Олеся, 8 больница.

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