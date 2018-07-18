Украина За неделю корью заболели более 800 человек - Минздрав

2018-07-18 17:30 198

За 28-ю неделю 2018 года корью заболели 855 человек - 365 взрослых и 490 детей. Это на 16,25% меньше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

"С начала года корью заболели 25 854 человек - 10 449 взрослых и 15 405 детей", - подчеркнули в министерстве.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 4 718 человек: 1 490 взрослых и 3 228 детей), Закарпатской (всего 2 868 человек: 528 взрослых и 2340 детей), Ивано-Франковской (всего 2 569 человек: 739 взрослых и 1830 детей), Одесской (всего 2 008 человек: 996 взрослых и 1 012 детей), Киеве (всего 1 810 человек: 1 110 взрослых и 700 детей) и Тернопольской (всего 1 329 человек: 513 взрослых и 816 детей) областях.

С начала года от осложнений кори умерло двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых.

"Корь - опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смертельному исходу. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.

Защитить от болезни может только вакцинация", - отметили в Минздраве.