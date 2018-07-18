Украина За неделю корью заболели более 800 человек - Минздрав

2018-07-18 17:30 198

 

За 28-ю неделю 2018 года корью заболели 855 человек - 365 взрослых и 490 детей. Это на 16,25% меньше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

"С начала года корью заболели 25 854 человек - 10 449 взрослых и 15 405 детей", - подчеркнули в министерстве.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 4 718 человек: 1 490 взрослых и 3 228 детей), Закарпатской (всего 2 868 человек: 528 взрослых и 2340 детей), Ивано-Франковской (всего 2 569 человек: 739 взрослых и 1830 детей), Одесской (всего 2 008 человек: 996 взрослых и 1 012 детей), Киеве (всего 1 810 человек: 1 110 взрослых и 700 детей) и Тернопольской (всего 1 329 человек: 513 взрослых и 816 детей) областях.

С начала года от осложнений кори умерло двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых.

"Корь - опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смертельному исходу. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.

Защитить от болезни может только вакцинация", - отметили в Минздраве.

Еще по теме

В Японии от мощных ливней и наводнений погибли уже 100 человек

2018-07-09 10:30 522

С начала года на водоемах Украины утонули почти 500 человек - спасатели

2018-06-30 14:30 1050

У Супрун озвучили шокирующую статистику по числу украинских наркоманов

2018-06-28 14:16 879

Последствия выпускных: в Винницкой области отравились 62 человека

2018-06-27 20:30 942

Еще новости в разделе "Украина"

Жара и грозы: появился свежий прогноз погоды в Украине

2018-07-18 21:00 297

Лечить не надо, пройдет само: Супрун о межпозвоночных грыжах

2018-07-18 20:30 234

Рева заявил об остановке притока новых субсидиантов

2018-07-18 20:00 216

Супрун назвала вероятную причину массового отравления в лагере в Донецкой области

2018-07-18 19:30 243
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Жара и грозы: появился свежий прогноз погоды в Украине 2018-07-18 21:00 297
Лечить не надо, пройдет само: Супрун о межпозвоночных грыжах 2018-07-18 20:30 234
Рева заявил об остановке притока новых субсидиантов 2018-07-18 20:00 216
Супрун назвала вероятную причину массового отравления в лагере в Донецкой области 2018-07-18 19:30 243

Лента

21:00 Жара и грозы: появился свежий прогноз погоды в Украине
20:30 Лечить не надо, пройдет само: Супрун о межпозвоночных грыжах
20:00 Рева заявил об остановке притока новых субсидиантов
19:30 Супрун назвала вероятную причину массового отравления в лагере в Донецкой области
видео 19:00 "Взглянула в глаза злу": Мелания Трамп не смогла скрыть эмоций после рукопожатия с Путиным
18:30 Гройсман запретил выплату бонусов и вознаграждений в госкомпаниях
18:00 Названа символическая сборная чемпионата мира-2018
17:30 За неделю корью заболели более 800 человек - Минздрав
17:00 В США дикая пума пробралась в дом женщины и уснула в гостиной
16:30 В Украине проведут пробную перепись населения