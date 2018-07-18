Украина Рева заявил об остановке притока новых субсидиантов

2018-07-18 20:00 219

 

Приток новых субсидиантив прекратился. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает УНН со ссылкой на сообщение Минсоцполитики.

“Приток новых субсидиантов прекратился, то есть все, кто имел право на поддержку и обратился за помощью к государству, уже находятся в системе предоставления субсидий”, — рассказал Рева.

Вместе с тем, как уточнил он, выяснилось, что 923 тысяч таких домохозяйств декларировали нулевые доходы.

Как напомнил Рева, процесс верификации, который проводит Минфин, показывает, что некоторые субсидианты с декларируемыми нулевыми доходами тратили сотни тысяч гривен на покупку товаров и услуг. Причем, в некоторых случаях, сразу после назначения субсидии. Кроме того, за деньги налогоплательщиков содержались имения. Также часто бывали случаи, когда для получения субсидии люди по документам разъезжались — женщина с детьми оставалась в одной квартире с нулевыми доходами, мужчина, который работает, переезжал к родителям, а там тоже через комиссию его доходы не учитывались.

“Все это было системно проанализировано, и в 329-м постановлении Правительства приняты соответствующие решения с одной целью — состоятельные люди не должны получать субсидию, а все, кто нуждается в помощи, должны ее получить”, — подчеркнул министр соцполитики.

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