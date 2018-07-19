Политика Все на выход! Президент Ирака отправил в отставку всех депутатов парламента

2018-07-19 11:44 144

Президент Ирака Фуад Масум подписал указ об отставке всех 328 членов парламента – Национальной ассамблеи.

В соответствии с конституцией Ирака, мандат нынешнего парламента истек 30 июня. Согласно указу президента, отставку депутатов должны принять нынешний председатель парламента и министр финансов, сообщает Интерфакс.

Парламентские выборы в Ираке состоялись совсем недавно – 12 мая. По первоначальным подсчетам, победу в них одержал блок ас-Сайрун, возглавляемый шиитским богословом Муктадой ас-Садром.

В начале июля парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на парламентских выборах. Такое решение законодательное собрание страны приняло на фоне сообщений о мошенничестве на выборах, ранее появившихся в местных СМИ.

Национальной ассамблее не удалось продлить нынешний мандат, чтобы продлить работу депутатского корпуса до тех пор, пока не будет завершен ручной пересчет результатов.