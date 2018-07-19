Украина фото Власти Киева отказались отменять повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте

2018-07-20 08:10 207

Киевсовет отказался наложить мораторий на повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте до проведения аудита транспортных коммунальных предприятий.

Было предпринято несколько попыток проголосовать за проект решения, но голосование ни разу не набрало минимально необходимый 61 голос.

Как передают "Українськi Новини", мораторий предлагалось наложить до проведения аудита КП "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" и введения автоматизированной системы оплаты за проезд (электронный билет).

Вероятно, слоличные власти не в силах отказаться от сверхприбылей. Они традиционно поясняют двухкратное повышение некой "экономической обоснованностью". По данным КГГА, экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира составляет в метро 8,27 гривен, в наземном транспорте - 8,77 гривен. При этом чиновники и политики Киева никак не принимают во внимание тот простой факт, что при пусть даже рыночных тарифах на проезд зарплаты украинцев остаются на прежнем, совсем не рыночном уровне.

В столице развесили множество баннеров, высмеивающих мэра Виталия Кличко, который якобы перепутал доллар по 8 грн и цену на проезд.

Не меньший резонанс творится и в Соцсетях, за считанные дни и без того не особо солидный рейтинг Кличко рушится, как "уставшая" эстакада на Шулявке.

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Напомним, с субботы, 14 июля, разовая поездка в метро, троллейбусе, трамвае, коммунальном автобусе, на фуникулере и городской электричке стоит 8 грн. В случае покупки месячных проездных документов, а также пополнения карт метро проезд обходиться дешевле - от 6,50 грн.

В то же время в Окружной админсуд Киева уже поступил иск против Киевского городского совета, Киевской городской государственной администрации в связи с установлением новых тарифов на перевозки пассажиров в городском транспорте.

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