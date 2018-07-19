Украина У Супрун признали, что в Украине сегодня не хватает почти 40 тысяч врачей

2018-07-20 19:33 210

По официальной статистике украинского Минздрава, в государственных учреждениях не хватает около 40 тысяч врачей.

В основном – специалистов непопулярных узких специальностей: фтизиатров, врачей-рентгенологов, работников экстренной медицинской помощи, патологоанатомов и тому подобное. Одной из причин дефицита персонала называют трудовую миграцию.

В ведомстве Ульяны Супрун признают, что дефицит медиков наблюдается не во всех регионах Украины. Например, в западных областях количество специалистов не только узких профилей, но и врачей первичного звена значительно больше, чем вакансий. Именно поэтому они вынуждены искать работу за рубежом.

Также указывается, что избыток специалистов в медицинских учреждениях приводит к снижению их квалификации из-за элементарного отсутствия практики.

"Например, хирург в среднем проводит одну операцию в неделю. Это в 4 раза меньше, чем его коллега из ЕС. От такого дисбаланса в сфере медицины в первую очередь страдают сами пациенты. По статистическим данным, сейчас в зоне риска оказались более 20 миллионов украинцев, которые требуют регулярного медицинского ухода", – говорится в материале.