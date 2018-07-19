Политика В полиции рассказали, что изымают в офисе КПУ

2018-07-19 21:30 276

Сотрудники департамента киберполиции с привлечением спецназа КОВД проводят санкционированные обыски в офисе запрещенной Компартии Украины Петра Симоненко и изымают вещественные доказательства.

Об этом сообщил 19 июля «Украинской правде» спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, пишет «Слово и Дело».

Он пояснил, что правоохранители предварительно установили ІР-адрес и месторасположение ресурса с доменом kpu.ua, на котором были выявлены факты изготовления и распространения коммунистической символики, запрещенной украинским законодательством.

«В ходе обысков полицейские обнаружили на компьютерах работников офиса материалы, которые были распространены на сайте kpu.ua. По результатам проведения следственных действий изымается компьютерная техника и съемные носители информации, которые будут направлены на экспертизу», – сообщил Тракало.

По его словам, также полиция установила лиц, которые имели доступ к администрированию указанного сайта.

«Этих граждан пока опрашивают правоохранители. По данным фактам начато уголовное производство по части 2 статьи 436-1 УК «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов», – добавил Тракало.

Спикер полиции напомнил, что за совершение этих преступлений грозит наказание до 10 лишения свободы с конфискацией или без нее.