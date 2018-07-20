Украина фото Второе за день масштабное ДТП с маршруткой и фурой - под Житомиром погибли 10 человек

2018-07-20 12:49 246

Сегодня на 127-м км трассы Киев - Чоп (Житомирская область) на большой скорости столкнулись маршрутка и фура. В результате ДТП погибли на месте 10 человек, еще столько же были тяжело травмированы.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, авария произошла в районе села Глубочица. Маршрутка (вероятно Киев - Ровно), двигалась в направлении Житомира и столкнулась с грузовиком DAF с полуприцепом.

НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ МАРШРУТКА ТАРАНИЛА СТОЯЩУЮ ФУРУ, МНОГО ПОГИБШИХ И РАНЕННЫХ

На месте работают полицейские, спасатели и медики. Обстоятельства жуткой аварии устанавливаются.

Ранее сегодня утром в ДТП на одесской трассе при схожих обстоятельствах погибли пять человек, 12 были травмированы. Автобус налетел на припаркованную на обочине фуру.