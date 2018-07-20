Сегодня на 127-м км трассы Киев - Чоп (Житомирская область) на большой скорости столкнулись маршрутка и фура. В результате ДТП погибли на месте 10 человек, еще столько же были тяжело травмированы.
Как сообщает пресс-служба областной полиции, авария произошла в районе села Глубочица. Маршрутка (вероятно Киев - Ровно), двигалась в направлении Житомира и столкнулась с грузовиком DAF с полуприцепом.
НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ МАРШРУТКА ТАРАНИЛА СТОЯЩУЮ ФУРУ, МНОГО ПОГИБШИХ И РАНЕННЫХ
На месте работают полицейские, спасатели и медики. Обстоятельства жуткой аварии устанавливаются.
Ранее сегодня утром в ДТП на одесской трассе при схожих обстоятельствах погибли пять человек, 12 были травмированы. Автобус налетел на припаркованную на обочине фуру.