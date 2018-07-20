Украина Боевики обстреляли Павлополь из противотанковых ракет

2018-07-21 08:00 210

 

Боевики 8 раз открыли огонь по позициям ООС, потерь среди военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Оккупанты открывали огонь преимущественно из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Троицкое, Новолуганское, Авдеевка, Павлополь и Талаковка", - говорится в сообщении.

Защитников Павлополя боевики обстреляли из противотанковых управляемых ракет, а в районе Красногоровки работал снайпер.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию, надежно удерживают свои позиции, сохраняя занимаемые рубежи неизменными.

Еще по теме

КАРТА Хлебное перемирие: Что сегодня происходит в зоне ООС на Донбассе

2018-07-20 10:12 297

Украина и НАТО призывают Россию прекратить оказывать финансовую и военную поддержки боевикам

2018-07-13 19:00 735

ООС: Боевики применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, без потерь

2018-07-08 11:00 801

ООС: Боевики нарушили тишину в первый же день нового перемирия

2018-07-01 11:30 1122

Еще новости в разделе "Украина"

Прогноз погоды на 21 июля: ожидается жара, но дожди не отступают

2018-07-21 10:00 162

"Отправим на металлолом": Омелян анонсировал борьбу с безответственными маршрутчиками

2018-07-21 09:30 195

Полиция собирается ужесточить контроль скорости на дорогах

2018-07-21 08:30 195

Боевики обстреляли Павлополь из противотанковых ракет

2018-07-21 08:00 210
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Прогноз погоды на 21 июля: ожидается жара, но дожди не отступают 2018-07-21 10:00 162
"Отправим на металлолом": Омелян анонсировал борьбу с безответственными маршрутчиками 2018-07-21 09:30 195
Полиция собирается ужесточить контроль скорости на дорогах 2018-07-21 08:30 195
Боевики обстреляли Павлополь из противотанковых ракет 2018-07-21 08:00 210

Лента

11:30 Российский омбудсмен пообщалась с Сенцовым
11:18 «ХАРАКТЕРИ НОВОГО СВІТУ» – ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ І ДОСВІДУ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
10:30 Где и когда смотреть бой Усик - Гассиев
10:00 Прогноз погоды на 21 июля: ожидается жара, но дожди не отступают
09:30 "Отправим на металлолом": Омелян анонсировал борьбу с безответственными маршрутчиками
09:00 Суд арестовал мэра Москаля на два месяца
08:30 Полиция собирается ужесточить контроль скорости на дорогах
08:00 Боевики обстреляли Павлополь из противотанковых ракет
07:30 Референдум на Донбассе. Что Путин предложил Трампу
22:12 "Дикая и свободная" - звезду "Сумерек" Эшли Грин заметили на нудистском пляже