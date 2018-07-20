Украина Боевики обстреляли Павлополь из противотанковых ракет

2018-07-21 08:00 210

Боевики 8 раз открыли огонь по позициям ООС, потерь среди военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Оккупанты открывали огонь преимущественно из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Троицкое, Новолуганское, Авдеевка, Павлополь и Талаковка", - говорится в сообщении.

Защитников Павлополя боевики обстреляли из противотанковых управляемых ракет, а в районе Красногоровки работал снайпер.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию, надежно удерживают свои позиции, сохраняя занимаемые рубежи неизменными.