Политика Белый дом высказался по предложению Путина об организации референдума на Донбассе

2018-07-21 12:00 222

В Белом доме отвергли предложение Путина об организации референдума на Донбассе. В частности, правительство США назвало инициативу России об организации референдума в контролируемых сепаратистами районах востока Украины нелегитимным.

Об этом заявил специальный помощник президента США Гаррет Маркис, сообщает Reuters. По словам Маркиса, администрация президента США не рассматривает возможность проведения референдума, поскольку его организация на территории Украины, которая не находится под контролем правительства, незаконна.

Ранее стало известно, что Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести референдум на Донбассе. Такую инициативу он выдвинул на встрече с главой США в Хельсинки. По данным агентства Bloomberg, свое предложение о референдуме Путин повторил на встрече с послами России 19 июля. Тогда он заявил, что решил не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".

На совместной с Трампом пресс-конференции после саммита Путин упомянул референдум в Крыму в 2014 году, отметив, что голосование было проведено "в строгом соответствии" с уставом ООН и международным правом. Говоря об этом, Путин дословно заявил, что это "мы (то есть, именно Россия) провели референдум в Крыму".

На пресс-конференции в Хельсинки президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы не вмешивалась в выборы в США - в этом его уверил президент РФ. Такое заявление Трампа вызвало шквал критики как республиканцев, так и демократов