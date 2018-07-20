Спорт Алиев: "Я бы на месте Милевского дал тренеру в морду"

2018-07-21 12:30 246

Украинца выгнали из "Динамо", но его друг утверждает, что никакого нарушения режима не было

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал уход своего друга и бывшего одноклубника Артема Милевского из брестского "Динамо". Ранее мы писали, что белорусский клуб выгнал Артема Милевского, по слухам – украинец нарушил режим.

- Он нормально себя чувствует. Вчера мы общались. После того как я узнал об этой ситуации, я позвонил ему и спросил. В СМИ написали, что Артем нарушил режим. Он давно говорил, что у него заканчивается контракт. Пришел молодой тренер, и они не сошлись характерами.

- То есть вопрос не в нарушении режима?

- Никакого нарушения режима не было. Я знаю ситуацию. Тренер просто нашел повод. Я думаю, что с таким подходом он долго не будет работать. Так относиться к Милевскому не стоит и говорить такие вещи в глаза. Был бы я на его месте, я бы не сдержался. Но у Артема выдержка лучше.

- А что бы вы сделали?

- Дал бы в морду. Если бы мне тренер так сказал.

- А что именно он сказал?

- Я не могу рассказывать. Если Артем захочет, он сам расскажет. Я его полностью поддерживаю. Он в хорошем настроении.

- Артем Милевский будет продолжать карьеру? Где он себя видит?

- Да. Я не знаю конкретно. У него есть менеджер и он будет заниматься этим вопросом. Я думаю, что Артем долго без работы сидеть не будет.

Интересно, что в свое время Алиев "дал в морду" своему бывшему тренеру. Случилось это во время выступления украинца в "Таразе" из Казахстана. Алиев устроил драку с тогдашним тренером команды Юрием Максимовым, после чего покинул команду.

Напомним, что на днях один из лучших футболистов в мировой истории Диего Марадона прибыл в белорусский Брест. Здесь он начинает работать на должности председателя правления брестского футбольного клуба "Динамо". Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями.

Перед матчем чемпионата Беларуси Марадона поприветствовал игроков своей новой команды, в числе которых был и Милевский. "Без лишних слов", – подписал объятия с легендой Милевский в Instagram.