Украина Украинцев возят около 3 тысяч неисправных автобусов - МВД

2018-07-22 14:00 156

 

Замминистра МВД Сергей Яровой заявил, что в ходе проверок компаний-перевозчиков выявлено около 3 тысяч неисправных автобусов, которые возят пассажиров

В рамках операции Перевозчик полиция выявила в Украине около трех тысяч технически неисправных автобусов и зафиксировала более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения водителями автобусов. Об этом на срочном совещании заявил замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, с 17 апреля уже осмотрено более 185 тысяч автобусов, из них 7625 используются для организованной перевозки групп детей.

Он заявил, что служащие Укртрансбезопасности, которые выдают компаниям-перевозчикам лицензии, должны нести уголовную ответственность за свое бездействие, а в комиссии по предоставлению разрешений на перевозку пассажиров должны входить полицейские.

В свою очередь замглавы Нацполиции Александр Фацевич заявил, что в июне этого года на дорогах погибли 223 человека и 2,5 тысячи получили травмы. За год, по словам, руководителя патрульной полиции, 1237 человек погибли в ДТП, а травмы получили 12,8 тысяч человек.

Еще по теме

ВАЖНО! Выходные в августе: сколько будут отдыхать украинцы

2018-07-16 23:00 969

"Благодарю украинцев": Вида прокомментировал росСМИ скандал на ЧМ-2018

2018-07-12 19:00 894

Супрун объяснила украинцам, почему обязательно нужно завтракать

2018-07-12 14:30 804

Супрун напомнила украинцам об опасностях использования смартфонов

2018-07-10 22:00 1041

Еще новости в разделе "Украина"

Сегодня в Украине продолжат бушевать грозы и дожди

2018-07-22 12:00 147

Боевики обстреляли Павлополь из противотанковых ракет

2018-07-21 14:30 741

Полиция собирается ужесточить контроль скорости на дорогах

2018-07-21 14:00 771

"Отправим на металлолом": Омелян анонсировал борьбу с безответственными маршрутчиками

2018-07-21 13:00 714
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Сегодня в Украине продолжат бушевать грозы и дожди 2018-07-22 12:00 147
Боевики обстреляли Павлополь из противотанковых ракет 2018-07-21 14:30 741
Полиция собирается ужесточить контроль скорости на дорогах 2018-07-21 14:00 771
"Отправим на металлолом": Омелян анонсировал борьбу с безответственными маршрутчиками 2018-07-21 13:00 714

Лента

12:00 Сегодня в Украине продолжат бушевать грозы и дожди
11:30 Появилось видео массовой драки футбольных ультрас "Шахтера" и "Динамо" в Одессе
11:00 Порошенко назвал цель Северного потока-2
10:30 Врачи рассказали, какая крупа самая полезная
ОНЛАЙН 10:00 Усик — Гассиев: смотреть полное видео боя 12 раундов в записи
17:28 Главой украинского Сбербанка России Ириной Князевой займется Нацполиция
15:21 Получив премии чиновники «Нафтогаза» наняли клоунов в фейсбуке для шоу
15:00 Референдум на Донбассе. Что Путин предложил Трампу
14:30 Боевики обстреляли Павлополь из противотанковых ракет
14:00 Полиция собирается ужесточить контроль скорости на дорогах