Украина Украинцев возят около 3 тысяч неисправных автобусов - МВД

2018-07-22 14:00 156

Замминистра МВД Сергей Яровой заявил, что в ходе проверок компаний-перевозчиков выявлено около 3 тысяч неисправных автобусов, которые возят пассажиров

В рамках операции Перевозчик полиция выявила в Украине около трех тысяч технически неисправных автобусов и зафиксировала более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения водителями автобусов. Об этом на срочном совещании заявил замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, с 17 апреля уже осмотрено более 185 тысяч автобусов, из них 7625 используются для организованной перевозки групп детей.

Он заявил, что служащие Укртрансбезопасности, которые выдают компаниям-перевозчикам лицензии, должны нести уголовную ответственность за свое бездействие, а в комиссии по предоставлению разрешений на перевозку пассажиров должны входить полицейские.

В свою очередь замглавы Нацполиции Александр Фацевич заявил, что в июне этого года на дорогах погибли 223 человека и 2,5 тысячи получили травмы. За год, по словам, руководителя патрульной полиции, 1237 человек погибли в ДТП, а травмы получили 12,8 тысяч человек.