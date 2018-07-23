Украина Массовое отравление детей в Одессе - родители обвинили детсад в халатности

2018-07-23 11:42 171

В Одессе отравились 50 детей, которые ходят в детский сад №135 на улице Черняховского.

Как сообщает Odessa Online со ссылкой на родителей малышей, дети жаловались на боль в животе, также у них была рвота и диарея.

Издание также опубликовало переписку родителей в группе в мессенджере Viber, которая подтверждает информацию об отравлении.

По данным СМИ, дети идут на поправку, никого не госпитализировали. Родители считают причиной отравления некачественное питание. Как следует из переписки, сотрудники детсада не сообщили им о состоянии детей.