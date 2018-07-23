Политика Разведка Эстонии обнаружила мощную сеть агентов влияния России

2018-07-23 15:14 105

Как заявил глава Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран, в стране обнаружена большая сеть агентов влияния России.

"Мы установили состоящую из политиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния России, которым говорят, что им следует делать. Мы ясно видим, что эти люди навязывают российский план действий", - отметил Микк Марран.

Также по его словам, несмотря на саммит президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, в последнее время Кремль стал, скорее, больше использовать в своих целях агентов влияния и увеличивать их роль.

Он привел в пример политиков, которые годами работали на уровне органов местного самоуправления, а теперь стали проходить в национальные парламенты и правительства стран.

"Что они (россияне) им предложили, это внимание СМИ и политическая поддержка, эксклюзивные бизнес-возможности и в единичных случаях также финансовая помощь", - отметил руководитель эстонской внешней разведки.

 

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