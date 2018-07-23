Украина фото В Киевской области автобус с детьми вылетел в кювет

2018-07-23 12:15 171

Сегодня вблизи села Осиповка Киевской области произошла авария с пассажирским автобусом. Об этом в Facebook сообщила одна из пассажиров автобуса.

"Съезд в кювет утром бодрит лучше кофе. Спасибо, что без жертв, Ecolines", - написала она.

В комментариях к посту женщина также сообщила, что автобус вылетел в левый по ходу движения кювет, проехав по встречной полосе.

"Мы через встречную в кювет проскочили", - написала женщина и добавила, что в автобусе группа детей ехали на соревнования.

Также, по ее словам, скорее всего причиной ДТП стало то, что водитель уснул за рулем.