Политика "Вова 67" захотел в Раду: Мэр Ирпеня Карплюк заявил о своей отставке со 2 августа

2018-07-24 10:41 156

Мэр Ирпеня в Киевской области Владимир Карплюк сообщил о своем решении уйти в отставку и намерении участвовать в парламентских выборах. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 24 июля.

"Я, Владимир Карплюк, принял решение 2 августа 2018 сложить полномочия Ирпенского городского головы, оставляя после себя яркие изменения и сильную команду, которая их сохранит и в дальнейшем будет развивать регион", – заявил Карплюк.

Он напомнил, что был избран мэром Ирпеня более трех лет назад, и "за это время удалось качественно изменить город и регион в целом".

По словам Карплюка, сформированная ним команда "сильных организаторов" будет и дальше управлять городом, а своей главной задачей сейчас он видит "поддержку нашего региона на общегосударственном уровне".

"Моя следующая цель – участие в парламентской кампании через выдвижение своей кандидатуры в Верховную Раду по округу, в который входит Ирпень и Приирпенье. Ведь нельзя изменить страну, изменив только один город", – написал Карплюк и пообещал помогать развитию Ирпеня в будущем.

Напомним, прокуратура Киевской области объявила о подозрении мэру Ирпеня Владимиру Карплюку в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.

Владимир Карплюк стал известным после того, как в декларации о доходах за 2013 год указал, что у него в собственности есть 67 квартир.

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