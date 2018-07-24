Украина Причиной массового отравления детей в лагере "Орленок" стали немытые руки повара

2018-07-24 15:46 120

Причиной массового отравления детей в летнем лагере "Орленок" в Донецкой области стали борщ и грязные руки повара. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Донецкий областной лабораторный центр.

"Дизентерия детям дошла из борща по-украински, который был приготовлен, и из овсяной каши. Источником заболевания послужила сотрудница пищеблока, которая была носителем", - отметила заведующая отделением эпидемиологических исследований Донецкого областного лабораторного центра Виктория Бочко.

Отмечается, что вероятнее всего работники столовой, болеющие дизентерией, грязными руками раскладывали пищу детям.

Напомним, 16 июля в детском лагере "Орленок" Донецкой области отравились дети. После ужина детям нездоровилось: повысилась температура, началась тошнота. Сообщалось, у 56 детей и 4 взрослых, отравившихся в детском лагере, подтвержден диагноз "Дизентерия".

По состоянию на сегодня из инфекционных отделений выписали почти всех детей. До выяснения обстоятельств отравления работу лагеря приостановили. Позже сообщалось, что у 18 детей диагностировали острую дизентерию Зонне.