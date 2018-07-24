Украина Пьяные водители устроили две тысячи ДТП - полиция

2018-07-24 16:30 237

Несмотря на ряд резонансных аварий, в полиции говорят, что в этом году ДТП стало меньше.

С начала года по вине нетрезвых водителей произошло более двух тысяч ДТП, в которых погибли 42 человека. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам начальника Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Алексея Сергеева, с начала года произошло 97 резонансных аварии, и половина из них происходила при участии автобусов и маршрутных транспортных средств. По большей части основными причинами ДТП при участии перевозчиков являются ненадлежащее техническое состояние транспортных средств и сознательное игнорирование водителями требований правил дорожного движения.

"В то же время, чуть ли не наиболее масштабными и кровавыми ДТП совершаются водителями, которые находились в состоянии опьянения. За первые шесть месяцев этого года по вине нетрезвых водителей произошло более 2 тысяч аварий, 349 из которых - с потерпевшими. Беспечность таких лиц привела к гибели 42 граждан и травмированию 446 человек", - рассказал Сергеев.

По данным полиции, только за минувшие сутки был зафиксирован 631 случай вождения в состоянии алкогольного опьянения.

На сегодня составлены более 61 тысячи админпротоколов по фактам совершения соответствующих правонарушений.

В то же время Сергеев отметил, что на сегодня общая ситуация на автодорогах является наиболее спокойной за последние три года. По его словам, на 10% уменьшилось общее количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с предыдущими периодами. Количество ДТП, в которых пострадали люди, также уменьшилось на 16%. Количество летальных случаев - на 10%.

По данным заместителя начальника департамента Патрульной полиции Алексея Белошицкого, за первое полугодие зафиксировано 68 тысяч ДТП. В этих авариях пострадали почти 13 тысяч человек, из которых 1 тыс. 237 человек погибли.

"Это в среднем - 7 человек в сутки", - пишет Белошицкий в Facebook.

Напомним, после серии смертельных аварий премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение усилить проверки автобусов перед выходом на маршрут.

Только за минувшие сутки в Украине обнаружили более 80 автоперевозчиков-нарушителей.