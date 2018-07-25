Политика НАБУ завело дело по факту незаконного обогащения депутата из БПП Руслана Демчака

2018-07-25 11:44 222

Народного депутата от БПП Руслана Демчака проверяют на возможное незаконное обогащение. Соответствующее дело расследует Национальное антикоррупционное бюро, об этом говорится в материалах Соломенского районного суда.

Суд удовлетворил ходатайство и предоставил детективам НАБУ доступ к информации о заключенных и выполненных договорах с ценными бумагами, стороной которых выступал Демчак. Также НАБУ предоставлен доступ к информации о владении Демчаком значительными пакетами акций эмитентов (10% и более уставного фонда), а также к копиям свидетельств о регистрации выпуска ценных бумаг Эрде Банка и страховой компании Добробут, владельцем которой был Демчак.

Отмечается, что Демчак задекларировал 133 млн гривен наличных средств за 2015 год. По данным НАБУ, суммарно депутат и его супруга в период с 1998 по 2015 год получили 136,8 млн гривен дохода.

При этом с марта 2007 года по июль 2013 года с банковского счета Демчака в Эрде Банке были проведены 43 операции по снятию наличных на общую сумму 100,5 млн гривен, а в пользу компании Капитал Ист - 15 операций на 34,6 млн гривен и 15 операций по пополнению текущего счета и внесения налички на 4,5 млн гривен.

Кроме того, в феврале 2013 года жена Демчака оплатила налог на доходы физических лиц в размере 7,6 млн гривен, а в марте 2013 года сам Демчак оплатил НДФЛ в размере 7,5 млн гривен.

Таким образом, объем наличных средств, которыми мог владеть Демчак по состоянию на 31 декабря 2015 года, составляет не более 80,8 млн гривен. В связи с этим разница между документально подтвержденным и задекларированным в 2015 году составляет 52,2 млн гривен.

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