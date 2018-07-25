Украина "Укрпочта" продлила срок выплаты пенсий

2018-07-25 17:00 324

 

После того, как премьер Владимир Гройсман поручил до конца недели урегулировать ситуацию с задержками пенсий, Пенсионный фонд пообещал осуществить в этом месяце полное финансирование. А в "Укрпочте" и в Министерстве социальной политики надеются разобраться с проблемой относительно задержек по выплате пенсий уже в ближайшие дни.

Директор финансового департамента "Укрпочты" Артур Муравицкий сообщил, что предприятие продлило срок выплаты пенсий до 28 июля. Он отметил, что задержки с финансированием возникли во второй половине июля, передает "112 Украина".

"Во второй половине этого месяца начали происходить определенные задержки с финансированием Пенсионным фондом этих выплат. "Укрпочта" соответственно не имеет этих средств для выплаты пенсионерам", - рассказал Муравицкий и пообещал, что как только финансирование поступит, пенсии будут выплачены.

Замминистра соцполитики Николай Шамбир отметил, что вчера в "Укрпочту" поступила значительная сумма на пенсионные выплаты, а финансирование завершится в ближайшие дни. "И сегодня будут выплаты, потому что вчера профинансирована "Укрпочта", предоставлена достаточно большая сумма. Выплата продолжается. Завершение мы ожидаем за несколько дней", - сказал он. По прогнозам Шамбира, в следующем месяце таких проблем с выплатами не будет.

С 20 июня во всех отделениях “Укрпочты” прекращены выплаты пенсий. Предприятие сообщает, что деньги для пенсионеров на счета не поступали. Тысячи пенсионеров, которые привыкли получать свои средства в почтовом отделении или на дому примерно в одно и то же время, оказались ни с чем.

 

Еще по теме

В Киеве установили новые сроки оплаты за электричество - опоздавших ждет пеня и отключение

2018-07-25 21:00 294

Минфин полностью профинансировал выплаты пенсий

2018-07-25 19:00 213

Укрпочта заявила о задержках с выплатами пенсий

2018-07-24 21:30 870

Гройсман назвал условие для нового повышения пенсий

2018-07-07 14:30 3972

Еще новости в разделе "Украина"

В Киеве установили новые сроки оплаты за электричество - опоздавших ждет пеня и отключение

2018-07-25 21:00 294

С новыми жезлом и радаром. ГАИ возвращается на дороги Украины

2018-07-25 20:30 240

Минфин полностью профинансировал выплаты пенсий

2018-07-25 19:00 213

видео Киев накрыл мощный ливень, движение парализовано

2018-07-25 18:04 246
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Киеве установили новые сроки оплаты за электричество - опоздавших ждет пеня и отключение 2018-07-25 21:00 294
С новыми жезлом и радаром. ГАИ возвращается на дороги Украины 2018-07-25 20:30 240
Минфин полностью профинансировал выплаты пенсий 2018-07-25 19:00 213
видео Киев накрыл мощный ливень, движение парализовано 2018-07-25 18:04 246

Лента

21:00 В Киеве установили новые сроки оплаты за электричество - опоздавших ждет пеня и отключение
20:30 С новыми жезлом и радаром. ГАИ возвращается на дороги Украины
20:00 Луценко предлагает ужесточить наказание за смертельные ДТП
19:30 Из "Динамо" в "Динамо": Милевский определился с новым клубом
19:00 Минфин полностью профинансировал выплаты пенсий
18:30 Отличное кино про политику и не только
видео 18:04 Киев накрыл мощный ливень, движение парализовано
17:30 Россия изменила тактику блокирования Азовского моря – пограничники
17:00 "Укрпочта" продлила срок выплаты пенсий
16:30 Волна ДТП: на дорогах увеличат количество патрулей