Украина С новыми жезлом и радаром. ГАИ возвращается на дороги Украины

2018-07-25 20:30 414

После «черной пятницы», когда в авариях на трассах Украины погибли 22 человека, отечественных водителей ждет еще одна «черная пятница»: с 27 июля на дороги выходят полицейские с приборами TruCAM, которые будут следить за скоростным режимом. Что изменится для водителей и кого будут останавливать.

Полицию учат пользоваться TruCAM

Как заявил после трагедий в пятницу министр инфраструктуры Владимир Омелян, уже с 27 июля на дороги вернется скоростной контроль: «Он пока будет осуществляться в ручном режиме, как это было когда-то, — обычные радары. Но уже с понедельника они будут установлены на автомобилях Нацполиции, а с пятницы, после рассмотрения в четверг соответствующего постановления Кабмина, их задействуют в полной правовой плоскости». По сути, это означает, что на дорогах появится ГАИ, но с новым названием и формой.

В Нацполиции уже полным ходом идет подготовка к реформе. Со складов МВД достали приборы TruCAM, которые пылятся на полках с 2015 года, после ликвидации Госавтоинспекции. Патрульной полиции их так и не выдали, из-за того, что в законе «О полиции» не было ни слова об использовании полицейскими спецприборов для измерения скорости. Именно этот пробел и должен исправить Кабмин в этот четверг.

Как неохотно признаются в патрульной полиции, они в растерянности. В срочном порядке изучают, как работает TruCAM, как останавливать автомобиль, если зафиксировали превышение скорости, и что дальше делать. «Сегодня мы в свободное от службы время изучаем TruCAM. Включать и фиксировать научились, но в дорожных условиях его еще не опробовали. А надо понять, как он действует, когда идет большой поток машин, как рассчитать расстояние, чтобы успеть остановить машину. Но нам сказали, что на практике учиться будет легче. Кроме того, повторяем, как выписывать протоколы за превышение скорости. Готовятся все, хотя экипажи, которые будут дежурить на трассах, еще не укомплектованы TruCAM. Но нам сказали, их должны выдать на следующей неделе», — рассказывает патрульный полицейский Сергей.

На дороги выйдет Нацгвардия

По его словам, пока никаких конкретных указаний, где они будут размещаться — на стационарных постах или же на аварийно-опасных участках, не поступило. Непонятно и то, где они будут нести службу в городах: на оживленных проспектах или же на выездах. Но как рассказал «Вестям» источник в МВД, из-за нехватки экипажей патрульных на дорогах международного значения могут появиться и нацгвардейцы.

Официально в патрульной полиции Украины также затрудняются сказать, сколько патрульных экипажей будет задействовано на трассах. Но подтвердили, что кроме патрульных дежурить на дорогах выйдут и нацгвардейцы, и сотрудники Нацполиции.

Напомним, по городу максимально разрешенная скорость составляет до 50 км/ч, если нет других знаков. Превысить лимит можно лишь на 9 км/ч, а если больше, то нарушителю грозит штраф в размере 250–510 грн. В апреле Кабмин призывал Раду увеличить штрафы за превышение скорости до 3400 грн, но решение так и не было принято.

Можно ли обжаловать

Как считает автоэксперт Георгий Дронов, из-за ограничения скорости в населенных пунктах до 50 км/ч у полиции просто не хватит протоколов, чтобы выписать всем штрафы. Ведь сейчас за гонки никого не наказывают. Более того, другие участники дорожного движения весьма агрессивно реагируют на тех, кто ползет, по их мнению, как черепаха. «Сегодня ограничение скорости до 50 км/ч в населенных пунктах действует формально. Как ехали по проспекту Победы в Киеве со скоростью 90 км/ч и более, так и едут. Но сейчас даже не знаю, как быть. С одной стороны, городские власти должны были определиться с отдельными участками, где скорость можно увеличить до 80 км/ч, но ни одного специального знака так и не появилось. Вы представляете себе, как будут ползти все водители на набережной, по проспекту Победу и прочим магистралям, чтобы не нарваться на штраф. Это же коллапс будет в городе», — говорит Дронов.

С другой стороны, непонятно, как быть на отрезках дорог, которые проходят между знаками начала и конца населенного пункта. «Их много, к примеру, в Одесском направлении. Ты, с одной стороны, на трассе национального значения, а с другой — якобы в населенном пункте. Это же недоразумение какое-то! И если там будет контроль 50 км/ч, дорога в Одессу будет или очень долгой, или очень дорогой», — считает автолюбитель Александр Глебец.

Впрочем, адвокат Вадим Володарский уверен: все выписанные сотрудниками полиции на месте остановки штрафы за превышение скорости можно будет легко обжаловать. Согласно решению Конституционного суда Украины, положение ст. 276 КоАП в части «рассмотрения дела по месту правонарушения» нужно трактовать следующим образом: «по месту» — значит в рамках соответствующей административно-территориальной единицы. Но не прямо на дороге! Этого уже достаточно для того, чтобы поставить под сомнение такой порядок вынесения постановлений полицейскими», — подчеркивает Володарский.

Есть еще одна немаловажная деталь. Юристы напоминают: к работе TruCAM в свое время было много претензий. «Если скорость фиксировалась не со стационарной подставки, а с рук инспектора, то он мог двигать прибор навстречу авто, тем самым добавляя ему скорости. Также были вопросы из-за чувствительности к погодным условиям, видимости (высокая влажность или туман могли исказить луч). Иногда были сомнения, что данные, которые считал прибор, принадлежат автомобилю, на который приходит штраф, что действительно правильно определен виновник нарушения. Часто возникали вопросы к инспекторам: прошли ли приборы проверку, есть ли на них разрешительная документация. На основании этого в судах была масса обжалований штрафов, и если их вернут, то все повторится», — отмечает юрист Андрей Вареник.

Но специалист по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев считает, что TruCAM работает почти идеально. «Он фиксирует скорость в автоматическом режиме — может находиться в руках полицейского, на штативе, в специальном боксе. Словом, он срабатывает, независимо от того, кто нарушил и на чем. Это дает основание полиции тут же остановить нарушителя и на месте выписать постановление о штрафе. Отвертеться никому из водителей не удастся — это прибор прямого действия», — подтвердил Караваев.

Появятся фантомы

Согласно техническим характеристикам TruCAM, его дальность действия составляет 1200 метров, диапазон измеряемых скоростей — от 0 до 320 км/ч, а погрешность — 2 км/ч.

В наследство от ГАИ осталось 174 прибора. «Но прежде чем использовать приборы, МВД надо получить еще свидетельство о проверке, на что может уйти неделя. Это первый этап, который МВД собирается запустить буквально на днях», — говорит Караваев. По его словам, это только начало.

Затем в полиции должны появиться автомобили-фантомы без опознавательных знаков, с установленными на машинах приборами для измерения скорости. Это мобильные технические устройства, внедрение которых предусмотрено программой обеспечения безопасности дорожного движения, принятой Кабмином. Таких приборов планируется приобрести более 300 шт. «Но данный проект не может быть реализован, потому что еще не утвердили новый стандарт, применяемый для приборов по измерению скорости», — объясняет Владимир Караваев.

Третий этап: на дорогах должны появиться стационарные комплексы фото- и видеофиксации превышения скорости. Караваев уверяет: в кустах полицейские прятаться не будут: «TruCAM — прибор дальнего действия, в отличие от «фенов», с которыми были гаишники. Им приходилось прятаться, чтобы хоть кого-то подловить».

Вернутся поборы?

Эксперты убеждены: на количество аварий контроль скорости не повлияет, но однозначно сделают последствия ДТП не такими тяжкими. Водители же прогнозируют массовое возвращение поборов. «Лично сталкивался с TruCAM и ГАИ. Раз получил штраф, второй раз на месте решил вопрос — удалили фото и все. Думаю, снова начнутся поборы», — полагает Игорь Сандалов.

Кстати, в этом не сомневается и один из бывших сотрудников МВД: «Дежурство на трассе Киев — Чоп будет стоить 10 тыс. на неделю для экипажа. Как раньше».