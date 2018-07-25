Украина Минфин полностью профинансировал выплаты пенсий

2018-07-25 19:00 213

 

Министерство финансов полностью профинансировало расходы государственного бюджета, направляемые Пенсионному фонду на выплату пенсий.

Об этом сообщается на официальной странице министерства в Facebook.

"В соответствии с помесячной росписью ассигнований общего фонда государственного бюджета расходы на выплату пенсий за январь-июль 2018 утверждены в сумме 83,4 млрд гривен", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 25 июля 2018 года указанные расходы государственного бюджета профинансированы полностью. 12 июля 2018 был перечислен Пенсионному фонду последний платеж на сумму 2,5 млрд гривень", - добавляют в министерстве.

Кроме того, в соответствии с Бюджетным кодексом Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов предоставляются займы с единого казначейского счета на выплату пенсий.

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