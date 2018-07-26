Украина Отец мажора Островского переложил вину за ДТП на погибшую 8-летнюю девочку

2018-07-26 10:41 273

По словам отца виновника смертельного ДТП на столичном Печерске,  Кирилл не ехал на красный свет светофора, был кристально трезв, порядочен, но не смог среагировать на якобы внезапно появившегося на дороге ребенка. 

"Он ехал во втором ряду, но возле пешеходного перехода стояла машина большая – джип какой-то или микроавтобус – он уже не помнит. И вдруг резко под колеса выскочила девочка, а за ней мама сразу. Понятное дело, он попытался затормозить, но у него не получилось. Он так и не понял… но или не сработали тормоза, или они сработали юзом, но я не знаю точно это – мои предположения. Невозможно было среагировать быстро, когда из-за автобуса или машины выбегает маленький ребенок под колеса прямо", – заявил Олег Островский в комментарии ТСН.

Также семья мажора уверяет, что Кирилл не находился под влиянием алкоголя или наркотиков, а также не собирался убегать с места аварии.

"Снять номера – это импульс был, самосохранение. А потом он вернулся и пытался помогать, всем помогать – и скорую вызывать, и девочке помогать. Просто машину там негде было поставить, припарковать – он чуть ниже ее поставил", – сказал отец задержанного.

Он добавил, что семья водителя намерена 'добиваться правды' и доказать, что Кирилл совершил наезд на девочку не по своей вине.

ФОТО: СБИВШЕГО РЕБЕНКА ВОДИТЕЛЯ HUMMER ПОЛИЦИЯ СПАСЛА ОТ РАСПРАВЫ

Напомним, смертельное ДТП вечером 24 июля произошло на бульваре Леси Украинки в Киеве. Водитель внедорожника сбил ребенка на пешеходном переходе, попытался скрыться с места происшествия, однако ему этого не дали случайные прохожие. От самосуда взбешенной толпы мажора спасла полиция.

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