Политика Глава МИД Украины отреагировал на декларацию по оккупированному Крыму

2018-07-26 13:44 210

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал декларацию Госдепартамента США по Крыму.

Глава МИД считает, что Украина должна укрепить усилия и давить на Россию.

"После этой декларации должны укрепить усилия и давить на Россию. О "Балтийском сценарии", который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!" – написал Климкин в Twitter.

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Напомним, ранее представители США заявили, что никогда не признают российскую аннексию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. Президент Петр Порошенко выразил благодарность руководству США за поддержку.

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