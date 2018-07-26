Политика документ Декларация по Крыму - Госдеп США официально признал силовой захват АРК

2018-07-26 11:13 213

Госдепартамент США опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России. Документ, подписанный госсекретарем Майком Помпео, опубликован на официальном сайте ведомства.

"Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 (года), США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией (Крыма)", – говорится в декларации.

Составители документа отметили, что Крым был захвачен силой, что противоречит международному праву. Также американские власти призвали Россию прекратить оккупацию Крыма и уважать принципы международного права.

Напомним, ранее в ПАСЕ поддержали резолюцию о нарушении прав человека в Крыму.

Еще по теме

Глава МИД Украины отреагировал на декларацию по оккупированному Крыму

2018-07-26 13:44 54

США и ЕС уладили принципиальный торговый спор - пошлины будут снижать

2018-07-26 13:15 93

"Трамп все перерешил" - МИД РФ отреагировал на декларацию по аннексии Крыма

2018-07-26 12:43 138

Евросоюз и США на грани масштабной торговой войны из-за новых пошлин на авто

2018-07-26 08:10 267

Еще новости в разделе "Политика"

Глава МИД Украины отреагировал на декларацию по оккупированному Крыму

2018-07-26 13:44 54

США и ЕС уладили принципиальный торговый спор - пошлины будут снижать

2018-07-26 13:15 93

"Трамп все перерешил" - МИД РФ отреагировал на декларацию по аннексии Крыма

2018-07-26 12:43 138

документ Декларация по Крыму - Госдеп США официально признал силовой захват АРК

2018-07-26 11:13 213
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Глава МИД Украины отреагировал на декларацию по оккупированному Крыму 2018-07-26 13:44 54
США и ЕС уладили принципиальный торговый спор - пошлины будут снижать 2018-07-26 13:15 93
"Трамп все перерешил" - МИД РФ отреагировал на декларацию по аннексии Крыма 2018-07-26 12:43 138
документ Декларация по Крыму - Госдеп США официально признал силовой захват АРК 2018-07-26 11:13 213

Лента

13:44 Глава МИД Украины отреагировал на декларацию по оккупированному Крыму
13:15 США и ЕС уладили принципиальный торговый спор - пошлины будут снижать
12:43 "Трамп все перерешил" - МИД РФ отреагировал на декларацию по аннексии Крыма
видео 12:14 Доброволец публично сжег себя возле здания Минобороны в Киеве
КАРТА 11:42 Сегодня Украину накроют сильные дожди с грозами - Киев снова может затопить
документ 11:13 Декларация по Крыму - Госдеп США официально признал силовой захват АРК
фото 10:49 Предвыборный брак или зачем депутат Рыбалка фиктивно женился на Байбородине
10:41 Отец мажора Островского переложил вину за ДТП на погибшую 8-летнюю девочку
видео 10:12 Требуем освободить! - Pussy Riot выпустила клип в поддержку Олега Сенцова
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:40 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области