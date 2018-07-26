Политика документ Декларация по Крыму - Госдеп США официально признал силовой захват АРК

2018-07-26 11:13 213

Госдепартамент США опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России. Документ, подписанный госсекретарем Майком Помпео, опубликован на официальном сайте ведомства.

"Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 (года), США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией (Крыма)", – говорится в декларации.

Составители документа отметили, что Крым был захвачен силой, что противоречит международному праву. Также американские власти призвали Россию прекратить оккупацию Крыма и уважать принципы международного права.

Напомним, ранее в ПАСЕ поддержали резолюцию о нарушении прав человека в Крыму.