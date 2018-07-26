Украина Стало известно состояние бойца, совершившего самоподжог под зданием Минобороны

2018-07-26 18:00 204

 

Совершивший самосожжение сегодня утром под зданием Минобороны в Киеве боец Сергей Ульянов не пострадал и в госпитализации не нуждается. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на Департамент здравоохранения КГГА.

Уточняется, что мужчину после акции доставили в ожоговое отделение.

"При обследовании выяснилось, что никаких ожогов он не получил, в медицинской помощи или госпитализации он не нуждается. Его отпустили домой", - сказали в департаменте.

Как сообщил начальник пресс-службы Командования Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров, Ульянов уже не впервые угрожал себя поджечь.

"Это не первая угроза себя сжечь. В июне он обратился на горячую линию Министерства обороны и предупредил об акции под зданием оборонного ведомства. Позже он зарегистрировал в КГГА новую акцию самосожжения у здания посольства США", - написал Никифоров на своей странице в Facebook.

Также в сообщении говорится, что Ульянов ушел из ВСУ 8 сентября 2017 года, после чего "решил судиться с ведомством".

"Два судебных заседания он проиграл. Сейчас идет судебный процесс по третьему иску на который он систематически не является. Возможно предположить, что данная акция - это еще одна попытка повлиять на решение суда, принимая во внимание, что два предыдущих он проиграл", - написал Никифоров.

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