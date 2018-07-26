Украина Украинцев предупредили о повышении тарифов на воду

2018-07-26 22:00 93

 

Ожидается, что осенью тарифы вырастут на 10-15%. Одной из причин назвали подорожание хлора.

В Ассоциации водоканалов Украины заявили, что подорожание водоснабжения стоит ожидать уже в сентябре. Об этом в четверг, 26 июля, в комментарии Громадському радіо сказала заместитель председателя Ассоциации Ольга Бабий.

"Уже с сентября-октября этого года можно ожидать роста тарифов от 10% до 15%", - рассказала она.

По словам Бабий, подорожание воды связано с ростом стоимости хлора, который производит Днепроазот, подорожанием электроэнергии (с начала года на 16%), инфляцией, а также индексацией зарплат.

Ранее сообщалось, что хлор для очистки воды подорожал в три раза.

Напомним, несколькими днями ранее Ольга Бабий прогнозировала рост тарифов лишь на 2-3%.

 

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