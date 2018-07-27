Украина В Украине хотят запустить два новых скоростных маршрута "Интерсити"

2018-07-27 14:13 195

"Укрзализныця" рассматривает возможность запуска нового скоростного маршрута Киев - Николаев.

Как сообщил в интервью "РБК-Украина" и. о. главы правления компании Евгений Кравцов, запуск будет возможен только после электрификации участка Долинская - Николаев.

"После электрификации участка железной дороги в Николаев однозначно возникнет потребность в запуске скоростного сообщения с этим городом, возможно, за счет продления маршрута Киев - Херсон для "Интерсити". Это - цель на этот час", - заявил Кравцов.

Кроме того, для запуска необходимо увеличить парк пассажирских вагонов и улучшить инфраструктуру.

"В плане на этот год у нас нет закупки новых скоростных поездов "Интерсити", но мы намерены закупать ускоренные пригородные дизель-поезда. К примеру, такой поезд сейчас успешно курсирует между Черновцами и Львовом", - сообщил он.

Кроме того, обсуждается запуск маршрута "Интерсити" Львов - Ужгород.

"После открытия нового Бескидского тоннеля мы активно обсуждаем скоростное сообщение по направлению Львов - Ужгород. Но для этого необходим дополнительный подвижной состав", - отметил Кравцов.