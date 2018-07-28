Спорт Львов - Динамо: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

2018-07-28 15:00 294

 

28 июля во Львове на стадионе "Арена Львов" состоится матч второго тура чемпионата Украины между ФК "Львов" и киевским "Динамо".

Явным фаворитом этого поединка букмекеры считают киевлян. На победу "Динамо" можно поставить с коэффициентом 1,18. Ничья оценивается коэффициентом 5,50. На победу "Львова" предлагается коэффициент 12,00.

Команды ранее уже встречались друг с другом в сезоне 2008/09. Тогда "Динамо" выиграло оба матча с одинаковым счетом 1:0. Обе команды удачно начали сезон. В первом туре "Динамо" обыграло "Ворсклу" (1:0), а "Львов" был сильнее "Арсенала-Киев" (2:0).

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Спорт

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