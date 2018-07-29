"Приватбанк" предупредил о возможных сбоях в работе

28-29 июля "Приватбанк" проведет очередной этап регламентных работ технических комплексов и систем безопасности банка
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что основные этапы регламентных работ, которые включают обновление оборудования и технологических систем банка, будут проводиться 29 июля в ночное время, когда нагрузка на сервисы минимальна.
В ходе обновления технических средств в период с 1:00 до 5:00 29 июля 2018 года возможны краткосрочные сбои при проведении некоторых видов операций физических и юридических лиц через системы электронного банкинга и терминалы самообслуживания.