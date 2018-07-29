Украина "Приватбанк" предупредил о возможных сбоях в работе

2018-07-29 11:30 366

 

28-29 июля "Приватбанк" проведет очередной этап регламентных работ технических комплексов и систем безопасности банка

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что основные этапы регламентных работ, которые включают обновление оборудования и технологических систем банка, будут проводиться 29 июля в ночное время, когда нагрузка на сервисы минимальна.

В ходе обновления технических средств в период с 1:00 до 5:00 29 июля 2018 года возможны краткосрочные сбои при проведении некоторых видов операций физических и юридических лиц через системы электронного банкинга и терминалы самообслуживания.

Еще по теме

Не попадись! ПриватБанк предупредил своих клиентов о новой схеме мошенничества

2018-07-23 08:39 7044

В 2018 году в Украине закрыли более 360 отделений ПриватБанка и Ощадбанка

2018-07-18 09:13 1275

Большинство украинцев этим летом остались без отпуска

2018-06-20 19:00 2492

ПриватБанк официально стал частным

2018-06-18 17:30 2458

Еще новости в разделе "Украина"

Жарко, но с грозами. Погода в Украине на воскресенье, 29 июля

2018-07-29 14:30 324

фото + видео В Киеве на Майдане зажгли огромный крест из смартфонов

2018-07-29 12:30 348

С побережья Азовского моря продолжают эвакуацию отдыхающих

2018-07-29 12:00 1488

"Приватбанк" предупредил о возможных сбоях в работе

2018-07-29 11:30 366
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Жарко, но с грозами. Погода в Украине на воскресенье, 29 июля 2018-07-29 14:30 324
фото + видео В Киеве на Майдане зажгли огромный крест из смартфонов 2018-07-29 12:30 348
С побережья Азовского моря продолжают эвакуацию отдыхающих 2018-07-29 12:00 1488
"Приватбанк" предупредил о возможных сбоях в работе 2018-07-29 11:30 366

Лента

15:00 Ползучая аннексия всей Украины: Тука озвучил коварные планы Путина
14:30 Жарко, но с грозами. Погода в Украине на воскресенье, 29 июля
14:00 В России предложили запретить украинцам ездить в Крым: что известно
13:30 "Динамо" на последних секундах добыло победу над новичком Премьер-лиги
13:00 Климкин заявил, что создание единой поместной церкви станет делом каждого
фото + видео 12:30 В Киеве на Майдане зажгли огромный крест из смартфонов
12:00 С побережья Азовского моря продолжают эвакуацию отдыхающих
11:30 "Приватбанк" предупредил о возможных сбоях в работе
11:00 ООС: Боевики били 25 раз, двое военных погибли
10:00 Над Одессой в самолет с сотнями пассажиров попала молния