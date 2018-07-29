Украина "Приватбанк" предупредил о возможных сбоях в работе

2018-07-29 11:30 366

28-29 июля "Приватбанк" проведет очередной этап регламентных работ технических комплексов и систем безопасности банка

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что основные этапы регламентных работ, которые включают обновление оборудования и технологических систем банка, будут проводиться 29 июля в ночное время, когда нагрузка на сервисы минимальна.

В ходе обновления технических средств в период с 1:00 до 5:00 29 июля 2018 года возможны краткосрочные сбои при проведении некоторых видов операций физических и юридических лиц через системы электронного банкинга и терминалы самообслуживания.