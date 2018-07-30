Украина UNICEF обнародовала жестокую статистику по случаям торговли людьми

2018-07-30 15:45 255

В мире 28 процентов жертв торговли людьми являются несовершеннолетними, сообщает DW со ссылкой на Детский фонд ООН.

По словам исполнительного директора UNICEF Генриетты Фор, наиболее уязвимыми являются дети, которые оставили свои дома и остались без защиты взрослых.

По данным фонда, в африканских странах к югу от Сахары число несовершеннолетних среди жертв торговцев людьми составляет почти 64 процента. В Центральной Америке и на островах бассейна Карибского моря этот показатель достигает 62 процентов.

В этой связи UNICEF призывает правительства стран мира усилить меры по защите несовершеннолетних.

Напомним, что в течение первого полугодия 2018 года полицейские выявили почти 190 преступлений в сфере торговли людьми.

По результатам досудебного расследования установлены 156 лиц, которым предоставлен статус потерпевших в уголовных процессах. Среди них – 91 женщина, 49 мужчин, 9 несовершеннолетних и 7 малолетних детей.

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