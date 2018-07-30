Украина "Не покидайте дома!" На Донбассе объявили антитеррористическую операцию

2018-07-30 17:00 291

В связи с проведением 31 июля и 1 августа 2018 превентивных мер по противодействию террористической и диверсионной угрозам в Лисичанске Луганской области, командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома.

Как сказано в сообщении пресс-центра ООС, людей попросили соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д.

"В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и др.)", – сказано в сообщении.

Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы командующим Объединенных сил Сергеем Наевым.

"Ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем. В случае получения информации о причастности неизвестных лиц в ДРГ или террористических подразделений боевиков, немедленно сообщайте дежурным службам", – отметили в пресс-центре.