Украина В ПФУ рассказали о состоянии дел с выплатой пенсий

2018-07-30 19:00 273

 

25 июля Пенсионный фонд завершил финансирование июльских пенсий, которые украинцы получают через “Укрпочту”. ПФУ договорился с компанией об оперативной доставке пенсий гражданам домой или выплату в отделениях “Укрпочты”.

Относительно пенсий за август, то сейчас Фонд определяет месячную потребность в средствах на их выплату. Об этом УНН сообщили в Пенсионном фонде в ответ на запрос.

“25 июля было завершено финансирование пенсионных выплат для тех пенсионеров, которые получают их через отделения „Укрпочты“. С национальным оператором почтовой связи была достигнута договоренность об оперативной доставки пенсий гражданам домой или выплату их непосредственно в отделениях „Укрпочты“. Полностью финансирования пенсионных выплат текущего месяца завершилось 27 июля”, — рассказали в ПФУ.

Как уточнили в Фонде, пока Пенсионных фонд определяет месячную потребность в средствах на выплату пенсий за август.

Фонд начнет финансирование пенсионных выплат за август 2-го числа, а выплату — 4 августа.

Напомним, правительство будет инициировать проведение служебного расследования относительно действий руководства ПФУ из-за задержки пенсионных выплат.

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