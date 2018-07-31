Украина В сентябре в Умань перебросят большие силы спасателей и медиков

2018-08-01 08:11 165

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности во время празднования Рош Ха-Шана.

"ГосЧС совместно с местными органами власти, Национальной полицией, Службой безопасности Украины разработан комплекс мер взаимодействия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров, событий, а также План реагирования", - сообщил глава ГосЧС во время встречи с послом Израиля Элиавом Белоцерковски

В частности, во время празднований Черкасский гарнизон будет находиться в усиленном режиме готовности.

С 5 по 14 сентября в Умани будет развернут сводный отряд в составе 110 человек личного состава и 22 единиц пожарно-спасательной техники, водолазное отделение, химическая и пиротехническая группы.

Кроме того, в местах массового пребывания паломников будут круглосуточно дежурить спасатели и медицинский вертолет.

"В общем, силы и средства ГосЧС готовы гарантировать пожарную безопасность брацлавских хасидов во время празднования Рош ха-Шана", - подытожили в пресс-центре.

Напомним, осенью иудеи массово приезжают в Умань для празднования Нового года Рош Ха-Шана, потому что для них Умань – место одной из самых почитаемых святынь, место ежегодного массового паломничества. В этом году Рош Ха-Шана празднуют 9-11 сентября.

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