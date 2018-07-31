Украина фото В Ивано-Франковске отец пытался продать 3-месячного сына за 100 тыс гривен

2018-07-31 14:16 159

В Ивано-Франковске задержали мужчину за попытку продать собственного трехмесячного сына за 100 тысяч гривен.

Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, оперативные работники прикарпатской полиции совместно с СБУ в области под процессуальным руководством прокуратуры задержали 27-летнего уроженца Закарпатья. Установлено, что мужчина пытался продать своего трехмесячного сына.

Младенца доставили в лечебное учреждение для медосмотра. Сейчас следователи доказывают причастность к преступлению еще нескольких человек.

По данному факту открыто уголовное производство. Мужчину задержали. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.