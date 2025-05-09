Экономика Обнародованы реальные объемы торговли Украины и Евросоюза

2025-05-09 14:39

Евросоюз в 2024 году экспортировал в Украину товаров на сумму 42,8 млрд евро и импортировал на сумму 24,5 млрд евро, что дало торговый профицит в размере 18,3 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

По сравнению с 2023 годом, рост экспорта и импорта составил 9,4% и 7% соответственно. Основными экспортными товарами были минеральное топливо (6,8 млрд евро), электрооборудование (4,3 млрд евро) и машины (4,2 млрд евро).

По сравнению с 2021 годом, больше всего вырос экспорт из ЕС в Украину минерального топлива (на 4,1 млрд евро), поскольку импорт этого топлива из России и Беларуси в Украину сократился и был частично заменён импортом из ЕС.

К основным группам товаров, импортируемых из Украины в 2024 году, относились сельскохозяйственные продукты, такие как зерновые, на сумму 4,4 млрд евро, животные и растительные жиры и масла (3,1 млрд евро) и масличные семена и продукты их переработки (2,5 млрд евро).

Импорт зерновых, по сравнению с 2021 годом, увеличился на 2,7 млрд евро, животных или растительных жиров и масел - на 1 млрд евро, семян масличных культур и продуктов их переработки - на 1,1 млрд евро.