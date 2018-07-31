Мир фото + видео Украинец установил нацрекорд, нырнув на Багамах без кислорода, маски и ласт на 71 метр

2018-07-31 20:00 291

Украинский фридайвер, инструктор и бизнесмен Андрей Хветкевич установил национальный рекорд Украины, погрузившись на 71 метр в Атлантический океан на Багамах не только без кислородного баллона, но и без маски и ласт. Об этом Андрей Хветкевич написал на своей странице в Facebook.

Он погружался в океан трижды: в первый раз на 66 метров за неполных три минуты - 2.45. В Сети сразу же появилось завораживающее видео, как он вниз головой спускается в бездну океана.

Второе погружение на 69 метров было выполнено с красной карточкой, поэтому попытку не засчитали. Рекордное погружение зафиксировано на отметке в 71 метр, что опережает действующие рекорды в том числе и участников США.

Как сообщает kp.ua, 35-летний спортсмен впервые участвовал в международных соревнованиях Vertical Blue.

Самые опытные атлеты выступали в нескольких дисциплинах: по времени задержки дыхания, глубине ныряния, дальности заплыва под водой.

Украинец сразу же выбрал самую сложную: нужно было опуститься на глубину, задержав дыхание без всякого снаряжения - ласт, маски и тем более кислородных баллонов.

За первое погружение Андрей Хветкевич на один метр побил прошлогодний результат другого украинского дайвера - Александра Бубенчикова.

Кстати, в комментариях в соцсети Хветкевич отметил, что всего год тренировался перед ответственным погружением.