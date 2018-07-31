Украина Зайцева была под наркотиками? В Минздраве сделали громкое заявление

2018-07-31 20:30 387

Виновница смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской Елена Зайцева в момент аварии была в состоянии наркотического опьянения.

Заключение Минздрава о наличии в крови наркотиков зачитала во время слушания дела адвокат пострадавших Лариса Матвеева, запрос подавали ее подзащитные – семья Берченко, передает "Kharkiv Today".

"В соответствии с полученным выводом хочу отметить, что Центром психического здоровья и мониторинга Минздрава Украины был рассмотрен наш адвокатский запрос от 26 июля 2018 года касательно применения инструкции определения у водителей признаков алкогольного или наркотического опьянения", - отметила она.

По словам Матвеевой, в соответствии с перечнем наркотических средств и психотропных веществ кодеин относится к списку, оборот которых ограничен.

"С учетом приведенных в заключении выводов, можно определить, что "Персона 1" по состоянию на 18.10 2017 пребывала в состоянии, вызванном употреблением наркотических и психотропных веществ или иных одурманивающих средств. Прошу приобщить этот документ к материалам дела", - заявила адвокат.

Она подчеркнула, что центр психического здоровья и мониторинга имеет право делать подобные заключения.

"Это компетентное учреждение, и оно может делать выводы из экспертиз, которые делают на основе анализов водителей непосредственно после аварий. Зайцева пребывала в состоянии, вызванном наркотическими или психотропными веществами. Таким образом, обвиняемая пребывала в состоянии наркотического опьянения. Это доказательства, которые подтверждают отягощающие обстоятельства", - добавила Матвеева.

В свою очередь, адвокат Зайцевой Юлия Козырь возразила против привлечения этого документа к материалам дела.

"Ссылаться на документы, которые не изучал суд, не корректно. Единственный компетентный орган, который может установить, была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения, - это судебная экспертиза. И только судмедэксперт может это подтвердить", - заключила Козырь.

После заявлений судья постановил приобщить документ к материалам дела.

Отметим, следователи не смогли обеспечить явку врача-нарколога Елену Федирко, которая брала анализы у Зайцевой.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло страшное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии шесть человек погибли и еще шесть получили травмы различной степени тяжести.

Суд арестовал обоих участников ДТП - Елену Зайцеву и Геннадия Дронова. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").