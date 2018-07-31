Украина Убийство бойца "Донбасса" в Бердянске: копы сообщили о ходе расследования

2018-07-31 17:25 273

По факту расстрела ветерана батальона "Донбасс" в Бердянске Виталия Олешко с позывным "Сармат" полиция открыла уголовное производства по статье "Умышленное убийство". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, ранее по приказу первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина на территории Запорожской и Донецкой областей был введен в действие оперативный план "Сирена": правоохранители предпринимают меры для установления и задержания причастных к совершению преступления.

В свою очередь, заместитель директора департамента коммуникации Нацполиции Николай Гулевич сообщил, что следователи будут отрабатывать все версии совершения преступления, в том числе убийство на почве общественной деятельности погибшего.

Тем временем, в патрульной полиции Бердянска сообщили, что копы обнаружили автомобиль, на котором скрылся возможный убийца ветерана: был обнаружен автомобиль "Таврия" бордового цвета, который был припаркован в нескольких кварталах от места убийства – ни водителя, ни пассажиров в салоне не было.

Ранее в Харьковской области на территории воинской части в Лозовой было обнаружено тело 23-летнего солдата с перерезанным горлом. Полиция открыла уголовное производство по статье "убийство".