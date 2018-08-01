Украина Выезд ребенка за границу: в Минюсте озвучили новые правила

2018-08-01 17:30 132

Верховная Рада приняла закон «Чужих детей не бывает» №8296, который предусматривает новые правила вывоза детей за границу. Закон вступит в силу уже 29 августа

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Так, в связи с этим заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко рассказала, как согласно новому закону изменятся правила выезда ребенка в возрасте до 16 лет за границу без согласия второго родителя.

В частности, тот из родителей, с кем проживает ребенок, и который не препятствует другому родителю видеться с ребенком, сможет выехать с ним за границу на срок до месяца без нотариального согласия другого, если имеет решение суда или органа опеки и попечительства, которым подтверждено, что ребенок проживает с ним. Такое решение нужно будет показать пограничникам при выезде.

Один из родителей, который вывозит ребенка, обязательно должен уведомить о выезде заказным письмом второго родителя, в случае наличия информации о месте жительства другого родителя, если тот не уклоняется от уплаты алиментов и надлежащим образом выполняет родительские обязанности.

При этом на срок более одного месяца можно выехать за границу без согласия второго родителя, если, во-первых, последний имеет задолженность по уплате алиментов, размер которой превышает в сумме уплаты алиментов за 4 месяца и 3 месяца, если ребенок является тяжелобольным или ребенком с инвалидностью (в этом случае еще нужно иметь справку, подтверждающую болезнь или инвалидность), и во-вторых, необходимо предъявить справку, выданную органом ДВС или частным исполнителем, о наличии задолженности по уплате алиментов (если совокупный размер превышает сумму соответствующих платежей за 4 и 3 месяца соответственно).

Во всех остальных случаях нотариально удостоверенное согласие необходимо.

«При этом, если, например, отец ребенка иностранец или не имеет гражданства и отсутствует в пункте пропуска, его нотариальное согласие, как и раньше, не нужно», — отметила Глущенко.

По словам Глущенко, справку о задолженности можно получить, предварительно обратившись в государственную исполнительную службу Минюста или частного исполнителя.

«Если нет нотариально заверенного согласия отца, а при разводе вопрос об определении места жительства ребенка не решался, единственный вариант — обратиться в органы опеки и попечительства или в суд для получения решения об определении места жительства ребенка», — подчеркнула замминистра.

«Также существуют случаи, когда один из родителей отказывается давать согласие на выезд ребенка за границу сроком более месяца, но при этом он исправно платит алименты. В такой ситуации один из родителей может получить одноразовое временное разрешение на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы Украины без согласия и сопровождения отца. Для этого нужно обратиться в суд. С 29 августа такие дела будут рассматривать не более 2 месяцев«, — уточнила Светлана Глущенко.